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Genel Başkan Yardımcısı: Mazerete gerek yok, i kaybettik, başarısızız

'nin uğradığı hezimeti kabullenen CHP Genel Başkan Yardımcısı , "Mazerete gerek yok, i kaybettik, başarısızız"

CHP Genel Başkan Yardımcısından 24 Haziran itirafı
Genel Başkan Yardımcısı , 24 Haziran leriyle ilgili, "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok, başarılı değiliz" dedi.

'da CHP Fatsa ilçe başkanlığında açıklamalarda bulunan yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise seçimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok. Seçim sonuçsa istediğimiz sonucu alamadık"
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  • 28 Haziran 2018, Perşembe 17:43
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