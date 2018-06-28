CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 24 Haziran seçimleriyle ilgili, "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok, başarılı değiliz" dedi.
Ordu'da CHP Fatsa ilçe başkanlığında açıklamalarda bulunan yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise seçimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok. Seçim sonuçsa istediğimiz sonucu alamadık"
Ordu'da CHP Fatsa ilçe başkanlığında açıklamalarda bulunan yerel yönetimlerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise seçimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu seçimi kaybettik. Bir mazeretin arkasına sığınmaya gerek yok. Seçim sonuçsa istediğimiz sonucu alamadık"
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