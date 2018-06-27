Facebook, cep telefonunuzun mikrofonundan sizi dinleyip, televizyonda ne izlediğinizi bile takibe başlayacak. Kişisel veri güvenliği ile ilgili yaşadığı skandala rağmen, Facebook'un, kullanıcılarının geleceğini tahmin eden algoritmalar için patent aldığı ortaya çıktı.
Facebook cep telefonlarınızı dinliyor
- İstanbul'da şaşırtan ev fiyatı
- Milleti aptal yerine koyup utanmadan özür dilediler
- Adil Seçim Platformu özür diledi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.