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Facebook cep telefonlarınızı dinliyor

Facebook sizi böyle dinliyor!

Facebook, cep telefonunuzun mikrofonundan sizi dinleyip, televizyonda ne izlediğinizi bile takibe başlayacak. Kişisel veri güvenliği ile ilgili yaşadığı skandala rağmen, Facebook'un, kullanıcılarının geleceğini tahmin eden algoritmalar için patent aldığı ortaya çıktı.

  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 20:07
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