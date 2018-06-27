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Erdoğan’ın ilk zirvesi

Erdoğan seçimlerin ardından ilk yurtdışı zirvesini ’de gerçekleştirecek. Erdoğan Brüksel’de ’da yapılacak Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılacak

Erdoğan’ın ilk zirvesi NATO
Yeni sistemin ilk 'ı ilk arayan ve tebrik eden liderlerden biri KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev oldu. Aliyev'in Erdoğan'ı resmi için Azerbaycan'a davet ettiği ve Erdoğan'ın da kabul ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişti. Erdoğan, "Hatırlayacağınız üzere ben de cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk ziyaretimi Azerbaycan'a yapmıştım. Bu durumun bir gelenek haline gelmiş olması, aramızdaki kardeşlik hukukunun en güzel örneğidir. İnşallah 24 Haziran'dan sonra da ilk yurt dışı ziyaretimi ben de Azerbaycan'a yapacağım" demişti.

Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Belçika'nın başkenti 'de 'da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ev sahipliğinde NATO'nun yeni binasında gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May gibi birçok devlet lideri ile Zirve marjında bir araya gelecek. 11 Temmuz akşamı Erdoğan'ın da katılacağı bir çalışma yemeğinin gerçekleşmesi planlanıyor. Zirvede, uluslararası toplumun terörizmle mücadelesi başta olmak üzere NATO-Rusya ilişkileri, NATO'nun Afganistan'daki faaliyetleri ve NATOAvrupa Birliği (AB) işbirliği gibi birçok konunun ele alınması bekleniyor. Geçtiğimiz gün basın toplantısında konuşan Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tekrar seçilmesinden dolayı tebrik edeceğim. Aynı zamanda Türk halkını da seçimlere yüksek katılımından ötürü tebrik ediyorum" demişti.
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  • 27 Haziran 2018, Çarşamba 02:38
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