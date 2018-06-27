Erdoğan onları gördü, anında konvoyunu durdurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'ya gitti. Erdoğan yol üzerinde kendisini bekleyenlerle bir süre sohbet edip çocuklara oyuncak verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde Tarabya'da bulunan Huber Köşkü'nden çıkarak Ankara'ya gitti. Yolda kendisini görmek isteyenlere makam aracından el sallayan Erdoğan daha sonra konvoyunu durdurdu. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Erdoğan çocuklara oyuncaklar verdi.
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