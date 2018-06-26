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Renkli meclis

Meclis’te milletvekili sayısı 600’e çıktı. Meclis’e yeni yüzler ve isimler de girdi... Futbol dünyasından , pistlerin kralı bunlardan bazıları. Meclis’te kadın vekil sayısı da 103 oldu



Türkiye Büyük Millet Meclis'ine 24 Haziran ile birlikte dikkat çeken isimler de girmeyi başardı. Futbol dünyasından, yarış pistlerinin efsane ismine, Türkiye'nin en başarılı içişleri bakanlarından 'ın oğluna kadar birçok isim Meclis'e girdi. Çok renkli bir Meclis'in olması, seçmenleri de mutlu etti. İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye giren isimlerden bazıları:
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