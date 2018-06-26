Türkiye Büyük Millet Meclis'ine 24 Haziran ile birlikte dikkat çeken isimler de girmeyi başardı. Futbol dünyasından, yarış pistlerinin efsane ismine, Türkiye'nin en başarılı içişleri bakanlarından Mehmet Ağar'ın oğluna kadar birçok isim Meclis'e girdi. Çok renkli bir Meclis'in olması, seçmenleri de mutlu etti. İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye giren isimlerden bazıları:
Renkli meclis
Meclis’te milletvekili sayısı 600’e çıktı. Meclis’e yeni yüzler ve isimler de girdi... Futbol dünyasından Alpay Özalan, pistlerin kralı Kenan Sofuoğlu bunlardan bazıları. Meclis’te kadın vekil sayısı da 103 oldu
Türkiye Büyük Millet Meclis'ine 24 Haziran ile birlikte dikkat çeken isimler de girmeyi başardı. Futbol dünyasından, yarış pistlerinin efsane ismine, Türkiye'nin en başarılı içişleri bakanlarından Mehmet Ağar'ın oğluna kadar birçok isim Meclis'e girdi. Çok renkli bir Meclis'in olması, seçmenleri de mutlu etti. İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye giren isimlerden bazıları:
Etiketler: Kenan Sofuoğlu , Mehmet Ağar , Elazığ , Malatya , Kocaeli , Sakarya , bendevi palandöken , Bülent Arınç , altan tan , alpay özalan
- 26 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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