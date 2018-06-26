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Eşekli tepki

Cumhur İttifakı’nın ortağı , yüzde 11,2 oranıyla barajını geçti. “MHP barajı geçsin, ’nda anırmazsam şerefsizim. Hadi anırtın lan beni” diyen , Ankara’da edildi

Eşekli tepki
Çalışma eski Bakanı , katıldığı televizyon programında leri değerlendirirken " barajı geçsin, 'nda anırmazsam şerefsizim. Hadi anırtın lan beni" dedi. Ancak MHP barajı geçti. Ankara Tandoğan Meydanı'nda dün toplanan ve ülkücü olduklarını söyleyen bir grup da Yaşar Okuyan'ı, etti. Yaklaşık 20 kişilik grup Tandoğan Meydanı'ndaki saat kulesi önünde toplandı. Yanlarına getirdikleri eşek maketinin üzerine 'Yaşar Okuyan' yazdı. 'Ülkücüler burada Yaşar nerede?' sloganı attı. Grup üyelire yaptıkları açıklamada "Biz kendisinin bu sözü tutacak erdeme sahip olmadığına inandığımız için onu temsilen buraya bir eşek getirdik. Ama yine de biz kendisine sesleniyoruz; biraz şerefi varsa kendisinin dediği gibi kendisini bu meydana anırmaya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Ardından polisin uyarısıyla dağıldı.


Okuyan, seçim sonuçlarının netleşince sosya medyadan açıklama yaptı. Bahçeli ve MHP'den özür dileyen Okuyan, "Evet, MHP yüzde 10 barajını geçemeyecek iddiasında bulunmuş idim. Bahçeli ve MHP'den özür diliyorum" dedi.
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