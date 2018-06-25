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Başkanı açıklama yaptı

Yüksek Seçim Kurulu () Başkanı seçimin ardından açıklamalarda bulundu. Güven, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salt çoğunluğu aldığını belirterek, "Sistemimizden sonuçların yaklaşık 97.7'si şu an itibarıyla alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir." dedi

YSK Başkanı açıklama yaptı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı seçimin ardından açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven, "Cezaevi sandık sayısı 493, gümrük sandık sayısı 81, yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtlı vatandaşlarımızın oyları bugün getirilmiştir. Yapılan sayım ve döküm sonucu sandık sonuç tutanakları ilçe seçim kurullarına teslim edilmekte. Bu sonuçlar siyasi partilerin ayrıca bildirdikleri temsilcilerin huzuru ve gözetimi ile sisteme girilmektedir." dedi.

Güven, "Sisteme girilen sonuçlar, sandık sonuç tutanakları 'ye geldiği anda seçime katılan siyasi partilerle paylaşılmaktadır." diye konuştu.

Güven, "Sandık sonuçlarının ilanıyla birlikte internet sitemizde vatandaşımızın incelemesine sunulmaktadır. Sandık sonuç tutanakları gösterilmektedir. Bunlarda bulunan karekod ile tüm siyasi partiler ile eş zamanlı 2014 yılından beri paylaşılmaktadır. 81 milyon vatandaşımıza da açık tutulmuştur. Sistemimizden sonuçların yaklaşık 97.7'si şu an itibarıyla alınmıştır. Sisteme girmeyen oylar sonucu etkilememektedir. Sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır" diye konuştu.

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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 02:14
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