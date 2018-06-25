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Süp'Erdoğan'!

Erdoğan, siyasi hayatının 13. zaferini kazandı. 'yi kuşatmaya kalkışan iç ve dış odaklar, sandıkta dersini aldı.

SüpErdoğan!
Adalet ve Kalkınma Partisi'ni () 2002'de iktidara taşıyan Erdoğan, 16 yıl Başbakan ve olarak ülkeyi yönetti. Bu sürede girdiği tam 13 de de zafer elde etti.
'ye yönelik tuzaklara, ihanetlere, darbelere direndi. Son olarak süper bir hamleyle 2019 seçimlerini öne çekti. Ve dün yeniden milletin onayını almasını bildi.


MUHARREM İNCE 30.7


MERAL AKŞENER 7.43


​SELAHATTİN DEMİRTAŞ 8.03


TEMEL KARAMOLLAOĞLU 0.90


DOĞU PERİNÇEK 0.20

DÜNYA BASINI: SAĞLAM BAŞKAN!
BBC: Erdoğan zaferini ilan ediyor.
RUSSIA TODAY: İlk sonuçlar, Cumhurbaşkanı ve partisinin kazanacağını gösteriyor.
AP: Erdoğan iktidarını sağlamlaştırdı.
REUTERS: Erdoğan, rakibi İnce'ye fark attı.


Seçim sonuçları kesinleştikten sonra Cumhur İttifakı'na oy verenler sokaklara döküldü.
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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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