Sandık başında kavga

Sandık başında karşılaşan aileler birbirine girdi. 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay dün Erzurum'da yaşandı. Aralarında kan davası bulunan Durmaz ve Yazan ailelerinin fertleri, oy kullanmak üzere gittikleri okulun bahçesinde karşılaştı. Çatışma çıktı. Olayda İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz ile Yazan Ailesi'nden henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, "İlçe başkanımız ile karşı taraf husumetli. Oy kullanma sırasında okul önünde karşı karşıya geliyorlar. Çatışma çıkmış. İki aile de büyük aileler, aşiret" diye konuştu. Cumhuriyet savcılığından yapılan açıklamada, olayın 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleriyle bir ilgisinin bulunmadığı, olayın geçmişe dayalı kan davası nedeniyle yaşandığı belirtildi. Başbakan Binali Yıldırım "İki vatandaşımız hayatını kaybetti ama bu, seçimlerle ilgili değil" dedi
Furkan NEHRİ
Furkan NEHRİ
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