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  1. Oyun tutmadı

Kim bunlar!

20 şüpheli, kendisini gözlemci olarak tanıttı. Okulları dolaştı! Hepsi gözaltına alındı

Kim bunlar!
Türkiye dün heyecanını yaşarken, kirli eller bir kez daha seçimi provoke etmek için düğmeye bastı. Ancak planları yine tutmadı. Lice'de 3'ü uyruklu şüphelinin oy kullanılan okullara girip çıktığı saptandı. Carmine Esposito, Paolo Zammori ve Emanuela Irace isimli 3 kişi yakalandı. 'nın Cumaçay köyünde de hareketli anlar yaşandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı () listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 vatandaşı Christine Jeanne Camille Pranaund, Hulliye Turan ve Pascal Ange Torre yakalandı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Kendilerini AGİT gözlemcisi olarak tanıtıp okulları dolaşan 4 İtalyan, 3 Fransız, 6 Alman ve 1 İzlanda uyruklu olmak üzere 20 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.



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  • 25 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
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