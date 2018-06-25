Türkiye dün seçim heyecanını yaşarken, kirli eller bir kez daha seçimi provoke etmek için düğmeye bastı. Ancak planları yine tutmadı. Diyarbakır Lice'de 3'ü İtalyan uyruklu şüphelinin oy kullanılan okullara girip çıktığı saptandı. Carmine Esposito, Paolo Zammori ve Emanuela Irace isimli 3 kişi yakalandı. Ağrı'nın Cumaçay köyünde de hareketli anlar yaşandı. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) listesinde olmadıkları halde kendilerini 'gözlemci' olarak tanıtan 3 Fransız vatandaşı Christine Jeanne Camille Pranaund, Hulliye Turan ve Pascal Ange Torre yakalandı. İçişleri Bakanlığı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Kendilerini AGİT gözlemcisi olarak tanıtıp okulları dolaşan 4 İtalyan, 3 Fransız, 6 Alman ve 1 İzlanda uyruklu olmak üzere 20 yabancı uyruklu şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı vurgulandı.
Kim bunlar!
Yabancı uyruklu 20 şüpheli, kendisini gözlemci olarak tanıttı. Okulları dolaştı! Hepsi gözaltına alındı
Etiketler: Diyarbakır , Ağrı , yabancı uyruklu , Türkiye , seçim , AGİT , İtalyan , Fransız
- 25 Haziran 2018, Pazartesi
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