;
Yol Durumu
  1. YSK Başkanı'ndan önemli seçim açıklaması
  2. Yunanistan'da şiddetli deprem

Genel Merkezi'nde yenilgisi kabullenilemiyor

Dün gerçekleşen tarihi lerinden ardından , yeni yönetim kadrosunu belirledi. 'nın seçim sonuçlarını duyurmasının ardından kesinleşen Erdoğan zaferi tarafından kabullenilemiyor.

CHP Genel Merkezinde seçim yenilgisi kabullenilemiyor
e büyük umutlar bağlayan ve icrttan çok yıkım vaadinde bulunan Cumhur İttifakı, dün açıklanan sonuçlar ile sandığa gömüldü. Her ne kadar bu durum tarafından kesin olarak duyurulsa da, bu durumu halen kabul etmiyor.



"HAKKIYLA KAZANDI"
Türlü yaygaralar ile seçime gölge düşürmeye çalışan kitleye, CHP Genel Merkezi'nden kuvvetli bir cevap geldi. Seçim sonuçlarını takip eden CHP'liler, ilk başta inanmadıkları AA'nın sonuçlarıyla YSK'nın ve hatta kendilerinin sonuçlarını buluşturdu. Oyların yüzde 96'sının sayıldığı sularda AA ve YSK ile aynı oranları elde eden CHP'lilere duyuru, partiden değil, CHP'li bir vatandaştan geldi. Parti merkezinde diğer vatandaşlara açıklama yapan bir kişi "haklarıyla kazandılar" yorumunu yaptı.

"BEN BUNU KABUL ETMİYORUM"
Yapılan açıklamanın ardından kalabalık arasında "partiden neden açıklama yapılmıyor" sesleri yükselirken, arada bazı kişilerin de "ben bunu kabul etmiyorum" cevabını verdiği duyuldu. 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52'nin üzerinde oy alırken, milletvekili seçimlerinde de Cumhur ittifakı yüzde 53'ün üzerinde oy aldı.
Etiketler: , , , , ,
  • 25 Haziran 2018, Pazartesi 11:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar