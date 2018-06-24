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  1. Başbakan Yıldırım'dan seçimlerle ilgili açıklama

kışkırtmaya başladı

'nin Cumhurbaşkanı adayı , 'nın önünde yaptığı açıklamada oylar çalınacak algısı yaratarak halkı kışkırtmaya çalıştı.

Muharrem İnce kışkırtmaya başladı

'nin Cumhurbaşkanı adayı , 'nın önünde açıklama yaptı.

"SANDIK BAŞINDAN AYRILMAYIN"

CHP'li seçmenlere çağrıda bulunan İnce, "Sonucun iyi olacağını ümit ediyorum. Islak imzalı tutanakları almadan sandık başından ayrılmayın. Bütün yurttaşlarımızı seçim kurullarının önünde davet ediyorum. Hakkınızı korumak için YSK'nın önündeyim. YSK üyelerine tavsiyede bulunuyorum. Kimsenin kuklası olmayın, korkmayın adil bir yarış istiyoruz. Çıkacak sonuca göre taşkınlık yapmayın." dedi.

"REFERANDUMDAKİ NUMARAYI YENİDEN YAPACAKLAR"

Ayrıca, İnce "Değerli arkadaşlarım şu anda sandıklar açıldı. Bütün sandık görevlilerimizden. Şunu rica ediyorum. AA seçimi belirlemeyecek millet belirleyecek. Sandıkları asla terk etmeyin. AA Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerlerden başlayıp milleti yanıltacağını biliyoruz. Referandumdaki numarayı yeniden yapacaklar. Aklı selim bir şekilde anlayışlı bir şekilde herkesle sıcak bir sohbet içerisinde sonucu kabullenmelerini istiyorum. Hiç korkmayın. Avukat arkadaşlarım cübbelerini hazır tutsunlar demiştim. Lafımın arkasındayım benden haber beklesinler. Sakın moral bozucu haberlere inanmasınlar" şeklinde konuştu.

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  • 24 Haziran 2018, Pazar 17:43
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