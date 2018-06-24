Haydi Türkiye

Vatandaş, ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. (YSK, e-devlet veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından bulunabilir)
TC kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi kimlik belgesiyle oy kullanabilecek. (Nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.)
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici cihazlar, oy verme bölümüne alınmayacak.
Mühürlü bir zarf ve 2 ayrı pusula olacak. Biri Cumhurbaşkanı, diğeri milletvekili tercihini gösterecek.
"Tercih" veya "EVET" mührü dışında hiçbir işaret konulmayacak.
İttifak içindeki partilerden birine mühür basılırsa oy, o partiye yazılacak.
İttifak içindeki partilerden birden fazlasına mühür basılırsa "İttifak ortak oyu" olarak kayda alınacak.
Ayrı ittifaklara ya da itifak dışı 2 partiye mühür basılırsa oy geçersiz sayılacak.
İki pusula da aynı zarfa konularak sandığa atılacak.
Oy pusulası veya zarf mühürsüz ise seçmen sandık kuruluna itiraz edebilecek.
NOTLAR
Seçimler tüm yurtta saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.
18 yaşını dolduran 1 milyon 571 bin 73 genç, ilk kez oy kullanacak.
Yine ilk kez seyyar sandıklar olacak. 17 bin 258 yatalak hasta, evinde oy verecek.
Alkollü mekanlar kapalı olacak.
Helikopter, TOMA, deniz botu ve drone'lar da güvenliği sağlayacak.
Siber saldırıya karşı tüm elektrik dağıtım şirketleri, alarmda olacak.
BTK, seçim sonuçlarının manipüle edilmesini engellemek için sosyal medya paylaşımlarını kontrol edecek.
TC kimlik numarasını taşıyan, resimli ve resmi kimlik belgesiyle oy kullanabilecek. (Nüfus cüzdanı, pasaport, ehliyet vb.)
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici cihazlar, oy verme bölümüne alınmayacak.
Mühürlü bir zarf ve 2 ayrı pusula olacak. Biri Cumhurbaşkanı, diğeri milletvekili tercihini gösterecek.
"Tercih" veya "EVET" mührü dışında hiçbir işaret konulmayacak.
İttifak içindeki partilerden birine mühür basılırsa oy, o partiye yazılacak.
İttifak içindeki partilerden birden fazlasına mühür basılırsa "İttifak ortak oyu" olarak kayda alınacak.
Ayrı ittifaklara ya da itifak dışı 2 partiye mühür basılırsa oy geçersiz sayılacak.
İki pusula da aynı zarfa konularak sandığa atılacak.
Oy pusulası veya zarf mühürsüz ise seçmen sandık kuruluna itiraz edebilecek.
NOTLAR
Seçimler tüm yurtta saat 08.00'de başlayacak, 17.00'de sona erecek.
18 yaşını dolduran 1 milyon 571 bin 73 genç, ilk kez oy kullanacak.
Yine ilk kez seyyar sandıklar olacak. 17 bin 258 yatalak hasta, evinde oy verecek.
Alkollü mekanlar kapalı olacak.
Helikopter, TOMA, deniz botu ve drone'lar da güvenliği sağlayacak.
Siber saldırıya karşı tüm elektrik dağıtım şirketleri, alarmda olacak.
BTK, seçim sonuçlarının manipüle edilmesini engellemek için sosyal medya paylaşımlarını kontrol edecek.
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