Krizin adı Muharrem

CUMHUR İttifakı'nın karşısına 'Millet İttifakı' adıyla çıkan CHP-İyi Parti ve Saadet Partisi arasında seçime 48 saat kala ipler koptu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin parlamenter sisteme dönüş konusunda çelişkili açıklamalar yapması İyi Parti'yi kızdırdı. İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray yazılı bir açıklama yaparak isim vermeden CHP ve Muharrem İnce'yi eleştirdi. TAKVİM'e konuşan İyi Parti yetkilileri "Biz bu yola Erdoğan'ı götürüp yerine aynı yetkilerle başkasını getirmek için çıkmadık. İkinci tura İnce'nin kalması halinde destek konusunu yeniden değerlendireceğiz" diye konuştu.
ZAFER ŞAHİN
ZAFER ŞAHİN
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