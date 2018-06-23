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Kandil operasyonunda 100 gün geride kaldı

Yüzüncü günü geride bırakılan Kandil Harekatı'nda terör örgütü 'lı teröristlere büyük darbe indirildi.

K. Irak operasyonu 100 günü geride bıraktı. 'nın 'Türkiye adım bile atamaz' dediği Boti Tepe alındı, terörist sızmalar önlendi. Teröristler Kandil'e hapsoldu.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 08:41
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