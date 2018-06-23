K. Irak operasyonu 100 günü geride bıraktı. PKK'nın 'Türkiye adım bile atamaz' dediği Boti Tepe alındı, terörist sızmalar önlendi. Teröristler Kandil'e hapsoldu.
Kandil operasyonunda 100 gün geride kaldı
Yüzüncü günü geride bırakılan Kandil Harekatı'nda terör örgütü PKK'lı teröristlere büyük darbe indirildi.
Etiketler: Kandil Dağı , TSK , PKK
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