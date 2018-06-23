Kandil neden önemli? Kandil nerede? Kandil haritada nerede?

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), hain terör örgütü PKK'yı etkisiz hale getirebilmek ve bölgeden tamamen arındırabilmek hedefiyle Kandilbölgesine gerçekleştirdiği operasyonun ilk aşaması tamamlandı. Öte yandan faaliyetlerine aralıksız devam eden askeri birlikleri, başlattıkları Kandil operasyonunu başarılı şekilde sonuçlandırabilmek adına ikinci ve üçüncü aşaması için de bölgeye lojistik ve askeri yığınak yapmaya ağırlık kazandırdı. Bu gelişmelerin akabinde kamuyu tarafından, stratejik ve tam teçhizatlı biçimde operasyon gerçekleştirilen Kandil bölgesine ilişkin ayrıntılı bilgilere erişmek için kollar sıvandı. Peki, PKK'lı terör örgütleri ortadan kaldırabilmek adına hummalı bir çalışma başlatılan Kandil nerede, neden önemli? İşte, bölgenin huzurunu ve güvenliğini temin edebilmek için harekat düzenlenen Kandil Dağı'nın harita üzerindeki konumu...

KANDİL NEREDE, NEDEN ÖNEMLİ?

Kandil Dağı, Zağros sıradağlarının uzantısı bir dağ olup 3587 metre yükseltiye sahiptir.

Akarsular tarafından derin olarak yarılan Kandil'i, hem Irak hem de İran bölümünde faylar sınırlamıştır.

Kandil Dağı üzerindeki en önemli yerleşim birimleri, dağın doğu yakasındaki İran'a bağlı olan Piranşehir ve batı yamacında bulunan ve Kuzey Irak'ın en büyük şehirlerinden Süleymaniye'dir.





İran-Irak sınırında bulunan dağın büyük kısmı Irak tarafında bulunmaktadır. Akarsuların derin yarıklar ve vadiler oluşturduğu dağ birçok farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmaktadır.

Dağlık bir yapıya sahip olan arazi çeşitli bitki ve hayvan türlerini de barındırmaktadır.

Kandil Dağları, Irak-İran sınırında yer alan ve yaklaşık 1.500 km uzunluğundaki Zagros Dağları'nın bir bölümünü oluşturan sıradağlar. Dağın büyük kısmı Irak tarafındaki Erbil ilindedir.





Zirveleri kar ve buzullarla, etekleri meşe ağaçları, alıç, kiraz eriği, kuşburnu, dağ elması, ahlat, üvez vb. yabani ağaçlar ve çayır otlarıyla kaplıdır. Günümüzde PKK tarafından örgütün ana merkezi olarak kullanılmaktadır.

KANDİL DAĞI DOĞU CEPHESİ YAPILANMASI

- Şehit Harun Kampı: Kadın yapılaması, terzihane ve cephanelik var. Ayrıca mezarlık bulunuyor.

- Berda Kaşu Kampı: Telsiz istasyonunun bulunduğu muharebe tepesi mevcut.

- Şehit Ayhan Kampı : Yaklaşık 300 terörist barınıyor.

- Dolekoge Kampı: Yaklaşık 400 terörist bulunuyor.

- Asus Kampı: İran'a giriş- çıkış buradan yapılıyor. Kaçakçılardan para alınan sözde gümrük noktası var.

- Kalatukan Kampı: Kandil genel saha sorumlusu Muş nüfusuna kayıtlı 'Amed Malazgirt' kad adlı teröristin yönetiminde 20 kadar terörist kalıyor.





KANDİL DAĞI BATI CEPHESİ YAPILANMASI

Bazıları Türk Hava Kuvvetleri'nin geçekleştirdiği operasyonlarda vurulan PKK kampları ve özellikleri şöyle:

- Kurtak kampı: Yaklaşık 300 terörist barınıyor.

- Bole Kampı: PKK'nın kadın yapılanması ve cephanelik var.

- Levce Kampı: Yaralıların tedavi edildiği sağlık birimi var.

- Şehit Rüstem Kampı: Teröristlere eğitim veriliyor, kültür bölümü mevcut.

- Zergele Kampı: Eğitim veriliyor. Kamp sorumlusu Konsey üyesi 'Avareş kod adlı Mustafa Karasu.

- Surede Kampı: Örgütün üst düzey yöneticileri bu kampta kalıyor.

- Belekati Kampı: Lojistik birim ağırlıklı. Cemil Bayık burada kalıyor.