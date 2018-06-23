CHP lideri Kılıçdaroğlu barajı aşması ve parlamentoda olması lazım dediği HDP meclisteki ilk icraatlarının terör örgütü lideri Öcalan'a serbestlik çalışmaları olacağını ifade etti. Terör örgütüne yakın bir haber sitesine açıklamalarda bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehmet Temizyüz adalet sistemini değiştireceklerini ve terörist Öcalan'ın serbestliği için çalışacaklarını belirtti.

Temizyüz bunu Kürt ailelerin talebi olarak sundu. Temizyüz "Parlamentoda ilk yapacağımız iş, TMK'yi ortadan kaldırmak olacak. Çünkü mevcut tüm hukuki ve cezaevlerindeki sorunların en büyük nedeni TMK'dir. AKP'yi iktidardan düşürdükten Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve nihayetinde de O'nu özgürlüğüne kavuşturmak için adımlar atacağız, çabalayacağız" dedi.

PKK, CHP, İYİ PARTİ VE SAADET EL ELE!

24 Haziran öncesi PKK terör örgütü, CHP, İyi Parti ve Saadet el ele verdi, HDP ve Selahattin Demirtaş'ı destekledi. Bir taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PKK terör örgütünün sözde yöneticisi Murat Karayılan söylem birliği yapıp HDP'nin barajı aşmasının önemini anlattı diğer taraftan diğer Millet İttifakı üye parti liderleri de Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıktı.