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  1. İngiliz gazetesinden 'Erdoğan'ı iktidardan düşürün' çağrısı

İşte 'nin seçim sonrası Öcalan planı

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "barajı geçmesi lazım" dediği barajı aşınca ilk işinin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük için çalışmak olacağını duyurdu. Terör örgütüne yakın bir sitede yer alan habere göre HDP'nin Diyarbakır Milletvekili adayı Mehmet Temizyüz, Meclis'e gittiklerinde Abdullah Öcalan'ın özgürlüğüne kavuşması için çabalayacaklarını belirtti. Temizyüz "AKP'yi iktidardan düşürdükten Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve nihayetinde de O'nu özgürlüğüne kavuşturmak için adımlar atacağız, çabalayacağız" dedi.

İşte HDPnin seçim sonrası Öcalan planı

lideri Kılıçdaroğlu barajı aşması ve parlamentoda olması lazım dediği meclisteki ilk icraatlarının terör örgütü lideri Öcalan'a serbestlik çalışmaları olacağını ifade etti. Terör örgütüne yakın bir haber sitesine açıklamalarda bulunan HDP Diyarbakır Milletvekili Adayı Mehmet Temizyüz adalet sistemini değiştireceklerini ve terörist Öcalan'ın serbestliği için çalışacaklarını belirtti.

Temizyüz bunu Kürt ailelerin talebi olarak sundu. Temizyüz "Parlamentoda ilk yapacağımız iş, TMK'yi ortadan kaldırmak olacak. Çünkü mevcut tüm hukuki ve cezaevlerindeki sorunların en büyük nedeni TMK'dir. AKP'yi iktidardan düşürdükten Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın üzerindeki tecridin kaldırılması ve nihayetinde de O'nu özgürlüğüne kavuşturmak için adımlar atacağız, çabalayacağız" dedi.

PKK, CHP, İYİ PARTİ VE SAADET EL ELE!

24 Haziran öncesi terör örgütü, CHP, İyi Parti ve Saadet el ele verdi, HDP ve Selahattin Demirtaş'ı destekledi. Bir taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve PKK terör örgütünün sözde yöneticisi Murat Karayılan söylem birliği yapıp HDP'nin barajı aşmasının önemini anlattı diğer taraftan diğer Millet İttifakı üye parti liderleri de Demirtaş'ın tutukluluğuna karşı çıktı.

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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 16:11
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