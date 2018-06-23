Doktora dayak!

Saldırıya uğrayan diş hekimi neye uğradığını şaşırdı. Olay dün Sivas'ta yaşandı. Kadın hasta, Sivas Ağız ve Dış Sağlığı Hastanesi'ne gitti. Diş hekimi Alkan Demirkan tedaviye başladı. Bu sırada ikili arasında tartışma çıktı. Hasta yakını, eşini azarladığı gerekçesiyle Demirkan'a saldırdı. Ortalık bir anda karıştı. Diğer hastalar de büyük panik yaşadı. Yaşanan arbedede yumruk darbelerine maruz kalan genç doktorun kaşı yarıldı. Polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede hastaneye giden ekipler saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan Demirkan ise daha sonra karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Ben de tedavi için geldim. Sıramı bekliyordum. Çığlık sesi geldi. Bir kişi diş hekimine saldırmaya başladı. Araya girdik ama adamı durduramadık. Doktorun kaşının yarıldığını gördüm, daha sonra polis geldi."
Kaşı yarılan diş hekimi Alkan Demirkan saldırgandan şikayetçi oldu.
Kaşı yarılan diş hekimi Alkan Demirkan saldırgandan şikayetçi oldu.
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