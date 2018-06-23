CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin her mitingi yeni bir yalanı da peşinden getiriyor. İzmir'de 3 milyon insan toplantı yalanından sonra İnce'yi Maltepe mitinginde de yalan haberleriyle gazlamaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi fena çuvalladı! FETÖ ayarlı gazete seçime bir gün kala operasyonlarına hız kazandırdı!
MALTEPE YERİNE AK PARTİ'NİN YENİKAPI MİTİNGİNİ KULLANDILAR
Cumhuriyet gazetesi İnce'nin Maltepe mitingiymiş gibi AK Parti'nin Yenikapı mitingini kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştı ancak yaptığı operasyon elinde patladı.
YENİKAPI'DA ERDOĞAN COŞKUSU
Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Yenikapı mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için ülkenin dört bir yanından vatandaş akın etmişti. İşte o günden çekilmiş bir fotoğraf...
TAKVİM.COM.TR
MALTEPE YERİNE AK PARTİ'NİN YENİKAPI MİTİNGİNİ KULLANDILAR
Cumhuriyet gazetesi İnce'nin Maltepe mitingiymiş gibi AK Parti'nin Yenikapı mitingini kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştı ancak yaptığı operasyon elinde patladı.
YENİKAPI'DA ERDOĞAN COŞKUSU
Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Yenikapı mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için ülkenin dört bir yanından vatandaş akın etmişti. İşte o günden çekilmiş bir fotoğraf...
TAKVİM.COM.TR
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