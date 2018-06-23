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Cumhuriyet'in '' yalanı alay konusu oldu!

adayı 'yi mitinginde gazlamaya çalışan ayarlı Cumhuriyet gazetesinin yalan haberi elinde patladı.

Cumhuriyetin Maltepe yalanı alay konusu oldu!
adayı 'nin her mitingi yeni bir yalanı da peşinden getiriyor. 'de 3 milyon insan toplantı yalanından sonra İnce'yi mitinginde de yalan haberleriyle gazlamaya çalışan Cumhuriyet Gazetesi fena çuvalladı! ayarlı gazete seçime bir gün kala operasyonlarına hız kazandırdı!



MALTEPE YERİNE AK PARTİ'NİN YENİKAPI MİTİNGİNİ KULLANDILAR
Cumhuriyet gazetesi İnce'nin Maltepe mitingiymiş gibi AK Parti'nin Yenikapı mitingini kullanarak algı operasyonu yapmaya çalıştı ancak yaptığı operasyon elinde patladı.





YENİKAPI'DA ERDOĞAN COŞKUSU
Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin Yenikapı mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek için ülkenin dört bir yanından vatandaş akın etmişti. İşte o günden çekilmiş bir fotoğraf...



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  • 23 Haziran 2018, Cumartesi 17:03
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