İftiraya 1 milyonluk dava

Adı sık sık FETÖ ile anılan ve partisinde FETÖ'cü yöneticilerin yer aldığı Meral Akşener, iftiralarına devam etti. Seçim sonuçları ile ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak hakkında asılsız ithamlarda bulundu. Albayrak, "Siyaseten yok oluşlarına çare bulmak, bir kez olsun Sn. Cumhurbaşkanımızca muhatap alınabilmek için artık iftiranın, saçmalamanın ötesine geçmişlerdir" dedi.
TAZMİNAT ŞEHİT AİLERİNE
Albayrak şöyle devam etti: Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım" dedi.
TAZMİNAT ŞEHİT AİLERİNE
Albayrak şöyle devam etti: Müfteriyi iddiasını ispatlamak için adaletin önüne davet ediyorum. Bu aşağılık iftirasına yarın 1 milyon TL'lik tazminat davası açıyorum. Bu davanın gelirini, bugün ittifak kurmaktan utanmadıkları terör örgütlerince şehit edilen kahramanlarımızın ailelerine bağışlayacağım" dedi.
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