Ankara'da seçim öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ mensubu 14 kişi düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, 24 Haziran Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesi eylem hazırlığında oldukları belirlenen terör örgütü DEAŞ mensuplarının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 DEAŞ'lı gözaltına alındı.

Tamamı yabancı uyruklu olduğu belirtilen bu kişilerin yanı sıra evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda materyal de ele geçirildi.

Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.