ABD vermezse kendimiz üretiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atv, aHaber, aNews ve aHaber Radyo'nun ortak canlı yayınına katıldı. İşte Erdoğan'ın çarpıcı açıklamaları: ABD F-35'lerle ilgili bir karar aldı. Sözleşmenin iptalini istediler. 800 milyon dolar ödemişiz. Uluslararası hukuk ahlakı diye bir şey var. Ben bu işin Trump'tan döneceğine inanıyorum. ABD'den olmazsa başka yerden olur. Daha da olmazsa kendi uçağımızı üretir hale geleceğiz. 'Sarayı başına yıkacağım' diyor. Bu saray kimin? Benim mi? Bu saray milletin. Bu sarayı geldiler bombaladılar. Kim bombaladı? FETÖ'cüler. Demek ki sen de o bombalayanlardansın. O çevrede 29 şehidimiz var, yaralılar 36. Ne farkın var senin onlardan. TİKA'ya hakaret ediyor. TİKA bizim medarı iftarımız. AFAD ne iş yapıyor. Bütün afet depremlerde Kızılay gibi insanların imdadına yetişen bir kurum. Bunların hepsini kapatacakmış bu nasıl bir mantık ya. Bunlardan hiçbirşey olmaz. Sivas trenini iptal edecekmiş benim Sivaslı kardeşim hızlı trenden neden mahrum kalsın. Güya Sivaslısın Sivas'a ihanet ediyorsun. Satacağım diyor. Birşey yapacaklarından değil. Benim milletim bunlara müsaade etmeyecek. Bay Muharrem, biz ne İran'dan ne ABD'den izin aldık. Kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Güneyde Fırat'ın batısı ve doğusunda iki operasyon ağımız var. Batıda Rusya ile doğusunda koalisyon güçleriyle yürüyoruz. Afrin ve Cerablus'ta 200 bin kişi geri döndü. Münbiçte'de aynı şekilde dönenler başlayacak. Başarılı diplomatik ve operasyonel adımlar devam edecek. Muhalefet hiçbir zaman bu adımları desteklemekten yana değil.
GAZ MASKESİ DAĞITILIYORDU
Ben belediyeyi CHP'lilerden aldım. Gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu. Ümraniye'de çöp patlamasında vatandaşlarımız ölmüştü. Bunlar hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyorlar. Çöp dağlarını temizledik. IStrancalardan su getirdik. Vatandaş bidonla küvetini dolduruyordu. Kimden aldık iktidarı CHP'den. Haliç'i temizledik. Alibeyköy'deki taş ocağını doldurduk. Şimdiki vialand'a dönüştürdük. Güzel bir çevre uygulaması başladı. Biz çevreciyiz.
GAZ MASKESİ DAĞITILIYORDU
Ben belediyeyi CHP'lilerden aldım. Gazeteler gaz maskesi dağıtıyordu. Ümraniye'de çöp patlamasında vatandaşlarımız ölmüştü. Bunlar hangi yüzle vatandaşın karşısına çıkıyorlar. Çöp dağlarını temizledik. IStrancalardan su getirdik. Vatandaş bidonla küvetini dolduruyordu. Kimden aldık iktidarı CHP'den. Haliç'i temizledik. Alibeyköy'deki taş ocağını doldurduk. Şimdiki vialand'a dönüştürdük. Güzel bir çevre uygulaması başladı. Biz çevreciyiz.
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