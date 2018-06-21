Erdoğan paylaştı: "Vakit sağlıkta da güçlü Türkiye Vakti"

Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sağlıkta son 16 yılda Türkiye'nin çehresini değiştiren projelere imza attık. Şehir hastanelerimizle vatandaşlarımız eşsiz bir sağlık hizmetine kavuşuyor." ifadelerine yer verdi.







Yeni projelerle sağlıkta öncü ülkelerden biri olmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, "Vakit sağlıkta da güçlü Türkiye Vakti!" ifadelerini kullandı.

16 YILDA SAĞLIK ALANINDA YAPILANLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter üzerinden paylaştığı görsellerde sağlık alanında 16 yılda neler yapıldığına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 2002'de 18,7 milyar Türk Lirası olan sağlık harcaması 2016'da 116,7 milyar Türk Lirası oldu.





100 bin kişiye düşen hekim sayısı 2002'de 138 iken, 2016 yılında 184'e yükseldi.

Sağlık harcamalarının kamu harcamaları içindeki payı 2002'de yüzde 12 iken, 2016'da yüzde 16,1'e çıktı.

2002'de bin 156 olan toplam hastane sayısı 2016'da bin 520 oldu.





Toplam yatak sayısı 2002'de 164 bin iken 2017'de 232 bin, toplam yoğun bakım yatak sayısı 2002'de 2 bin 214 iken 2017'de 36 bin 609'a yükseldi.

2011-2018 yıllarında 1 milyon 21 bin 907 kişi evde sağlık hizmeti aldı.

Mersin, Adana, Yozgat, Isparta ve Kayseri'de şehir hastaneleri hizmete girerken, Ankara, Bilkent, Manisa, Elazığ ve Eskişehir'deki şehir hastaneleri ise 2018'de hizmete girecek.





Milli ilaç üretimi kapsamında tetanos ve difteri aşılarında çalışmalar devam ediyor. Yetişkin tipi hepatit A aşısı ihale süreçleri tamamlandı.

Yerli plazma ürünleri üretilmesi projesi, yüzde 50 yerli ortaklı bir konsorsiyum ile 2017'de sözleşme imzalandı. 2023'e kadar üretime geçilecek. Yıllık 2,4 milyar avro tutarında kan ürünü üretimi yapılması planlanıyor.

Yerli tıbbi görüntüleme cihazları üretim projesi kapsamında, hastabaşı monitörü, manyetik rezonans, ultrasonografi, dijital röntgen, bilgisayarlı tomografi cihazlarında teknolojik üretim ve gelişim sağlanacak.