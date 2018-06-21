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’ta terör örgütü /’nın sı engellendi

’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan ’ta terör örgütü /’nın sı engellendi.

Cerablus’ta terör örgütü YPG/PKK’nın bombalı saldırısı engellendi

Terörden temizlendikten sonra güvenlik çalışmaları kapsamında 'nin eğittiği polisler tarafından 'ta yapılan incelemede, Cerablus Hastanesi önünde bombalı motosiklet ele geçirildi.

Cerablus emniyeti yetkilileri, polislerin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen bombalı motosikletin terör örgütü /'ya ait olduğunu açıkladı.

Cerablus Emniyet Müdürü Muhammed Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/PKK'nın sının engellendiğini söyledi.

Yapılan ihbar sonucu bir şüphelinin yakalandığını ve şüphelinin üzerinde bir poşetin içinde kumanda tespit edildiğini belirten Abdullah, "Tahkikat sonucunda uzaktan kumandalı olarak hazırlanmış bombalı motosiklet ekiplerimizce Cerablus'un mahkeme, meclis ve hastane binalarının bulunduğu bölgede tespit edildi." dedi.

Abdullah, emniyet güçlerinin tespit edilen motosiklet çevresinde güvenlik önlemleri aldıktan sonra bomba imha ekiplerinin kontrollü bir şekilde bombayı etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Yakalanan şüphelinin PKK'ya bağlı olduğunu belirten Abdullah, şüphelinin, Türkiye'nin 'e girişini sabote etmek amacıyla bombalı saldırı gerçekleştirmeyi planladığını tespit ettiklerini ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri () destekli Özgür Ordusu (), 24 Ağustos 2016 tarihinde 'in Türkiye sınırındaki ilçesi Cerablus'u terör örgütü 'tan kurtarmıştı.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 22:17
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