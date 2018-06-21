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  1. Yıldırım'dan Millet İttifakı'yla ilgili flaş açıklama

24 Haziran lerinde oyumu nasıl kullanacağım? Seçimlerde mührümü tam nereye basacağım?

24 Haziran lerine günler kala milyonlarca vatandaş seçimlerde nasıl oy kullanacağını merak ediyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ittifak sistemi sonrası vatandaşların akıllarında nasıl oy kullanacaklarına ilişkin soru işaretleri oluştu. Vatandaşlar 24 Haziran seçimlerinde oyumu nasıl kullanacağım? Seçimlerde mührümü tam nereye basacağım? 24 Haziran'da mührü nereye basmalıyım? İttifak sisteminde oy nasıl verilir? gibi soruları soruyor. İşte 24 Haziran seçimleri öncesi 6 adımda oy kullanma rehberi...

Vatandaşlar 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel i'nde oylarını 6 adımda kullanacak.

Yenimahalle İlçe Seçmen Kütük Bürosu Müdürü Mustafa Karabulut, seçim günü sandık kurulunun hazırlıklarını ve oy verme işleminin nasıl yapılacağını AA muhabirine anlattı.

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  • 21 Haziran 2018, Perşembe 14:33
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