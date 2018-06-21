Vatandaşlar 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.
Yenimahalle İlçe Seçmen Kütük Bürosu Müdürü Mustafa Karabulut, seçim günü sandık kurulunun hazırlıklarını ve oy verme işleminin nasıl yapılacağını AA muhabirine anlattı.
24 Haziran seçimlerinde oyumu nasıl kullanacağım? Seçimlerde mührümü tam nereye basacağım?
24 Haziran seçimlerine günler kala milyonlarca vatandaş seçimlerde nasıl oy kullanacağını merak ediyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak olan ittifak sistemi sonrası vatandaşların akıllarında nasıl oy kullanacaklarına ilişkin soru işaretleri oluştu. Vatandaşlar 24 Haziran seçimlerinde oyumu nasıl kullanacağım? Seçimlerde mührümü tam nereye basacağım? 24 Haziran'da mührü nereye basmalıyım? İttifak sisteminde oy nasıl verilir? gibi soruları soruyor. İşte 24 Haziran seçimleri öncesi 6 adımda oy kullanma rehberi...
Vatandaşlar 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.
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