Vatandaşlar 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.



Yenimahalle İlçe Seçmen Kütük Bürosu Müdürü Mustafa Karabulut, seçim günü sandık kurulunun hazırlıklarını ve oy verme işleminin nasıl yapılacağını AA muhabirine anlattı.