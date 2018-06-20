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  1. Münbiç'te YPG'liler kaçıyor!

Türk ’lerinin u görüntülendi!

Senatosu'nun kararına rağmen ’leri teslim alacak Türk heyet ABD’de. Bu F-35’lerin gerçekleştirdiği böyle görüntülendi.

, 2 adet savaş uçağını yarın Teksas'ta yapılacak törenle 'ye teslim etmeye hazırlanıyor.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 18:24
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