Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi!
ABD Senatosu'nun kararına rağmen F-35’leri teslim alacak Türk heyet ABD’de. Bu F-35’lerin gerçekleştirdiği ilk uçuş böyle görüntülendi.
Etiketler: Lockheed Martin , donald trump , Türkiye , ABD , F-35 , İLK UÇUŞ
- Münbiç'te YPG'liler kaçıyor!
- Hakurk'ta Türk bayrağı dalgalanıyor
- Türk Silahlı Kuvvetleri adım adım profesyonel orduya geçiyor
- Erdoğan'ın mitinginde inanılmaz görüntü!
- Cinsel tacizden fezlekesi olan ilk ve tek vekil Muharrem İnce
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.