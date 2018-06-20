TSK "girilemez" denen yerde

Dağda, derin vadide, tepelerde, meskun mahalde, cephede terörle mücadele eden Mehmetçik, adım adım Kandil'e ilerliyor. Mehmetçik Kuzey Irak'ta günde yaklaşık 4 kilometre ilerleme sağlarken uzmanlara göre Türkiye, silahlı kuvvetleri ve diplomasiyle terör örgütüne yönelik stratejik kıskaç harekâtı uyguluyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı sonrası "Irak hükûmetiyle PKK'ya karşı ortak operasyon olacak, olmalı. Sınır ötesi operasyon Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılacak seçimden sonrası yapılabilir" açıklamasını yapmıştı, ama Irak'taki siyasi karışıklık sonrası Türkiye tek başına harekete geçti. Türkiye, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin Menbiç'ten çıkarılması konusunda anlaşmaya vardığı sırada Türk askeri de dağda terörist avındaydı.

200 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Mehmetçik bölgede mart ayı başında ilerlemeye başladı. Önce Hakkari Çukurca'dan Irak topraklarına girildi. 10 kilometre derinliğe kadar ulaşıldı. Sıcak takip sonucu Avaşin-Basyan bölgesine dek ulaşıldı. En önemli engel ise Hakurk'tu. Hassas alanlar, derin vadiler, yüksek tepeler vardı ama engeller aşıldı. Mehmetçik terör örgütünün Kandil'den önceki son direnç noktası Hakurk'a da vardı.

Sadece Hakurk'ta 200 PKK'lı teröristin öldürüldüğü belirtiliyor. Bölgeye gönderilen takviye güçlerin de etkisiz hale getirildiği göz önüne alınınca, bu rakamın çok daha yüksek olduğu söyleniyor.

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ve SETA araştırmacısı Dr. Murat Aslan, sürdürülen operasyonu değerlendirdi.

KONTROL SAĞLANDI

Askeri uzmanlar harekatın bu bölümünün psikolojik açıdan çok önemli olduğu görüşünde. Zira bölgede terör örgütü PKK'nın hem hayati olarak gördüğü eğitim alanları hem de sözde mahkemeleri bulunuyordu. Operasyonla bölgedeki teröristler yok edildi. Türk askeri, Kandil yolu boyunca terör örgütü PKK'nın "dokunulamaz" gördüğü alanlarda bir bir kontrolü sağladı. Sinat-Haftanin, Zap ve Hakurk bölgeleri teröristlerden arındırıldı. Aslında Afrin operasyonundaki ağır zayiat sonrası terör örgütü, Mehmetçiği Güneydoğu'da hedef alacağını söylüyordu, ama bu çabaları da boşa çıkarıldı.

KISKAÇ HAREKATI

Uzmanlar, Türk ordusunun harekâtına "stratejik kıskaç harekâtı" diyor. Irak ve Suriye'den gelen eş zamanlı tehdit, Türkiye'yi harekete geçirdi. Harekatın en önemli safhalardan biri de, Irak Merkezi Yönetimi ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin yanı sıra, İran'ın desteğini almak. Çünkü terör örgütünün lider kadrosundan Murat Karayılan ve Cemil Bayık gibi isimlerin Kandil Dağı'nın İran bölümünde kalan kamplarına kaçtığı iddia ediliyor. İran'ın uluslararası alandaki baskılar ve son dönemde PKK'nın İran kolu PEJAK'a karşı operasyonları da Ankara'yı ümitlendirecek nitelikte.