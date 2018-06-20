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World sunucusu 'dan efsane kapak

ABD Eski Savunma Bakan yardımcısı 'un World'de katıldığı programda Erdoğan'a "diktatör" demesine sunucu kayıtsız kalamadı.

TRT World sunucusu İmran Gardadan efsane kapak

WORLD'un en çok izlenen programı Newsmakers da bu hafta konu Türkiye seçimleriydi.

"ERDOĞAN RAKLİPLERİNİ HAPSE ATACAK"

Ünlü sunucu programında Türkiye karşıtı isimleri ağırladı. Amerikalı eski savunma bakanı yardımcısı , Cumhurbaşkanı Erdağan'ın ilk turda seçimleri kazanamayacağını iddia etti ve rakiplerini hapse atacağını iddia etti.

SUNUCUDAN AMERİKALI'YA TARİHİ KAPAK

Ünlü sunucu İmran Garda ise "Madem kazanamayacağını iddia ediyorsun ve nasıl Erdoğanı Diktatör olarak suçluyorsun. Bu bir demokrasi değil mi?" diye sordu.

Programın Türk konuğu ise TRT'yi suçlayınca, İmran Garda konuğa TRT Ekranlarında programa katıldığını hatırlattı.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 07:42
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