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Yol Durumu
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlıyor

'nin yeni şarkısı yayınlandı

lerine sayılı günler kala 'nin Erdoğan temalı "Dönmem geri senin yolundan" şarkısı yayınlandı.

Dönmem geri senin yolundan

2018'de yapılacak ve milletvekili lerine kilitlendi.

Cumhuriyetin 100. yılına giden yolda büyük önem taşıyan seçimler için partiler de son çalışmalarını yapıyor.

"DÖNMEM GERİ SENİN YOLUNDAN"

Geçtiğimiz günlerde ankakuşu temalı reklamı yayınlayan bu akşam da Cumhurbaşkanı 'dan kesitlerin yer aldığı "Dönmem geri senin yolundan" şarkısını yayınladı.

İŞTE O ŞARKI

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 21:55
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