24 Haziran seçimleri, seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak.
24 Haziran ilklerin seçimi olacak
Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak
Etiketler: AK Parti , muharrem ince , Selahattin Demirtaş , 24 Haziran , meral akşener , Recep Tayyip Erdoğan , Doğu Perinçek , seçim
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