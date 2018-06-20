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ilklerin i olacak

Seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili i için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak

leri, seyyar sandık uygulaması, 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığı, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için aynı gün sandığa gidilmesi gibi pek çok ilke sahne olacak.

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  • 20 Haziran 2018, Çarşamba 11:24
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