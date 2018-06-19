58 ülkede 60 ofisiyle, dünyanın dört bir yanında dur durak bilmeden faaliyetlerini sürdüren TİKA Başkanlığı Ramazan ayında da mazlumların yanında olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanına uzanan gönül coğrafyasındaki tüm mazlumlara az çok demeden yardım eden TİKA, Darüsselam Program Koordinasyon Ofisi kanalıyla düzenlediği iftarlar ve dağıttığı yardım kolileriyle Hint Okyanusu'nun incisi Zanzibar Adasının ve Tanzanya'nın Müslüman halkını da unutmadı. TİKA Darüsselam Program Koordinasyon Ofisinin 8 camii, 1 yetimhane, Zanzibar Maarif Vakfı Kolejinde verdiği 5.000 kişilik iftarlarla ve dağıttığı 60 tonluk 3.000 adet gıda kolileriyle her daim Tanzanya ve Zanzibar Ada halkının yanında olduğunu gösterdi.





ZANZİBAR ADASI PROGRAMI

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ve Maarif Vakfı'nın Zanzibar adasında yaptığı ilk işbirliği olma özelliği taşıyan iftar programına 600 Müslüman katıldı. 2017 yılında tefrişatı TİKA tarafından yapılan 15 Temmuz Şehitler Külliyesi Hacı Ayşe Var Koleji'nde verilen iftara öğrenciler ve aileleri yoğun katılım gösterdi. TİKA Darüsselam Program Koordinasyon Ofisi Zanzibar Adasının en fakir ve yardıma muhtaç köylerinde ise Ramazan ayı münasebetiyle 1.000 adet gıda kolisi dağıttı. Yapılan 13 tonluk gıda kolisi dağıtımına Zanzibar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Seif Ali Iddi da katıldı. Zanzibar ulusal televizyon kanalına dağıtım nedeniyle röportaj veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Seif Ali Iddi TİKA ve Türkiye'ye bütün mazlum dünyasına yardımlarından ötürü teşekkür etti.





TANGA BÖLGESİ VE MÜLTECİ KÖYÜ PROGRAMI

TİKA Darüsselam Ofisi, Tanzanya'nın en kuzeyinde bulunan Tanga Bölgesinde yaşayan yoksulları da unutmadı. Bölgenin de milletvekili olan Tanzanya Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu'nun da katıldığı programla Tanga Bölgesinin en yoksul ailelerine ramazan kolisi dağıtıldı. Dağıtımda konuşan Sağlık Bakanı Ummy Mwalimu Tanga bölgesinde ve Chogo köyündeki yoksul insanları unutmayıp yardım elini uzattığı için Türkiye'ye, Cumhurbaşkanımıza ve TİKA'ya şükranlarını sundu.





Mültecileri dünyanın hiçbir yerinde yalnız bırakmayan TİKA, bu yıl yaptığı Ramazan faaliyetleri kapsamında Somali'den Tanzanya'ya gelen mültecilerin kurduğu, su ve elektrik gibi hayati ve temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde çok zor şartlar altında yaşamaya çalışan Chogo Köyü insanlarına Ramazan bereketini ve coşkusunu taşıdı. Darüsselam Program Koordinasyon Ofisi Chogo Köyündeki Somalili mülteci ailelere 500 adet bir aylık ramazan kolisi dağıtarak acılarını paylaşmaya çalıştı.





CAMİİ, YETİMHANE VE DARÜSSELAM PROGRAMI

Tanzanya'nın en kalabalık Müslüman şehri olan Darüsselam'ın en yoksul bölgesi Temeke İlçesinde Temeke Belediye Başkanı ile birlikte mazlumları yalnız bırakmayan TİKA, 1.000 adet Ramazan Çuvalı dağıttı.





Ayrıca, bu Ramazan Ayında sadece Ramazan Çuvalı dağıtımı ile yetinmeyen Darüsselam TİKA Ofisi, Darüsselam'ın en yoksul insanlarının yaşadığı bölgelerde bulunan Taqwa, Alfur-qan, Kigogo, Mtambani, Ridwhaa, Kigamboni Taqwa camilerinde 5000 kişilik iftar programları düzenleyerek o insanlar ile birlikte oruç açtı ve hep birlikte, kardeşçe Ramazanın ruhunu ve çoskusunu yaşadı.





TİKA Darüsselam ofisi son olarak, Darüsselam Vingunguti yetimhanesinde düzenlediği iftar programıyla hem yetimhanede ki yetimler ile hem de yetimhanenin bulunduğu bölgede yaşayan halka dağıttığı iftar yemeği ile orucunu açıp iftar yapan TİKA Darüsselam PKO Ramazan coşkusunu yetimler ile de paylaştı.



























