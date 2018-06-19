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Bass yerine Satterfield

Bass yerine Satterfield
ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass'ın yerine 'in geleceği öğrenildi. 'nın Orta Doğu işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan David Satterfield, ABD Dışişleri'ne 1980'de girdi. 2009 Temmuz'dan 2017 Ağustos'a kadar Sina Yarımadası Çokuluslu Güçler'de direktörlük görevini üstlendi. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Koordinatörlüğü, Danışmanlık, Mısır ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.
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