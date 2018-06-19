ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi John Bass'ın yerine David Satterfield'in geleceği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı'nın Orta Doğu işlerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı görevinde bulunan David Satterfield, ABD Dışişleri'ne 1980'de girdi. 2009 Temmuz'dan 2017 Ağustos'a kadar Sina Yarımadası Çokuluslu Güçler'de direktörlük görevini üstlendi. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Irak Koordinatörlüğü, Danışmanlık, Mısır ve Lübnan Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.
Bass yerine Satterfield
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı , David Satterfield
- 19 Haziran 2018, Salı
- Gazete
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