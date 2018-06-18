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  1. "Oylar çalınıyor" yalanı 24 Haziran öncesi de devrede

Kirli ilişkiyi gör Türkiye! KK da İP'e sarıldı

'nin sözcüsü , katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama ile 'ın daha önce söylemiş olduğu sözlerin tam tersini söyledi. Bilgen, 'in ikinci tura kalması durumunda HDP'nin oylarının Akşener'e gideceğini açıkladı.

HDPKK da İPe sarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen muhalefet partileri, ilkelerini bir kenara bıraktı.

24 Haziran seçimlerinde bir yenilgi daha almak istemeyen muhalif liderler, ikinci tur hesapları yapıyor.

Muharrem İnce, muhafazakar seçmenlerin oylarını çekebilmek için yeni bir profil çizmeye başladı. de bu modaya uydu.

Muhafazakar profilden sonra terör soruşturmasında tutuklanan 'ın serbest bırakılması için iki aday da üst üste çağrılar yaptı.

Bu açıklamaların ardından 'den Meral Akşener hakkında sürpriz bir açıklama geldi.

"AKŞENER KALIRSA AKŞENER'E..."

'de 'nın canlı yayın konuğu olan HDP Sözcüsü , ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener'i destekleyebileceklerini söyledi.

Bilgen, "Bizim derdimiz Erdoğan değil, parti devletinin karşısında kim kalırsa ikinci turda ona oy veririz. İnce kalırsa İnce'ye, Akşener kalırsa Akşener'e oy vereceğiz."diye konuştu.

Ayhan Bilgen'in bu açıklaması, akıllara HDP Eş Genel Başkanı 'ın sözlerini getirdi.

"AKŞENER BİR TANE KÜRT'ÜN OYUNU ALAMAZ"

Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce Kürt'ün katledildiğini söyleyen Buldan, "Akşener bir tane Kürt'ün oyunu alamaz. Bu asla olmayacak." diye konuşmuştu.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 12:50
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