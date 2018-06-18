24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bülent B'nin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Bülent B. polisin yapılan operasyonla kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Kayseri'de terör propagandasına gözaltı
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi PKK/KCK- YPG/PYD silahlı terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Bülent B. gözaltına alındı.
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