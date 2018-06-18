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'de terör propagandasına gözaltı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi /- / silahlı terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen Bülent B. gözaltına alındı.

Kayseride terör propagandasına gözaltı

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesi /- / silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Bülent B'nin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi. Bülent B. polisin yapılan operasyonla kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 18 Haziran 2018, Pazartesi 22:02
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