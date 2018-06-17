İşte Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesi’nin detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından müjdesini verdiği Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesi'nin detayları ortaya çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınan bilgiye göre, yaklaşık 70 bin metrekarelik eski Haliç Tersanesi'nin bulunduğu alanın 44 bin metrekarelik kısmı bilim merkezi için peyzaj alanı olarak düzenlenecek.

PROJE KORUMU KURULU'NDA

Beyoğlu İlçesi Bedrettin Mahallesi'nde yapılacak projenin mülkiyet hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait. Bilim merkezi projesinin 3 yılda tamamlanması öngörülüyor. Merkezin yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.

İBB şirketlerinden BİMTAŞ tarafından hazırlanan projeye göre, peyzaj alanı 43 bin 961 metrekare, toplam proje alanı ise 74 bin 940 metrekare. Proje, FAZ 1 uygulama proje çalışmaları tamamlanmış olup 2. Numaralı Koruma Kurulu'na uygun görüş için gönderildi. Bilim merkezinde müze mağazası, 3 adet sergi holü, çocuklar için deney istasyonları, sinema salonu, deneyap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyesi, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi birimleri yer alacak.

1455'TE KURULDU

​İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet'in talimatıyla 1455'te kurulan Haliç Tersanesi, en uzun süre faaliyet gösteren tersanelerden biri oldu. Osmanlı döneminde "Tersane-i Amire" adıyla faaliyet gösteren tersane, zaman içinde bölünerek, Camialtı, Taşkızak ve Haliç tersaneleri adıyla faaliyetini sürdürdü.