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Türklere oturum izni

Türklere oturum izni
İngiltere İçişleri Bakanlığı, 'de kendi işini kuracak veya çalışacak Türk vatandaşlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre ECAA kapsamında vize alan Türk vatandaşları, İngiltere'de 5 yıl kesintisiz yaşadıktan ve çalıştıktan sonra süresiz oturum için başvurabilecek. Türk vatandaşları daha önceki uygulamada 4 yılın sonunda süresiz oturum için başvurabiliyordu.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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