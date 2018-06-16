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'dan Kuzey Irak'ta nokta atışı

Irak'ın kuzeyine dün düzenlenen hava harekatı sonucu 'ya ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat depoları vuruldu.

TSKdan Kuzey Irakta nokta atışı

Kandil'e düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatı devam ediyor.

Buna göre, dün teröristler tarafından sığınak, barınak, silah mevzii ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 10:09
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