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’ avı

Esenyurt’ta bir gaspçı, polisten kaçarken kanalizasyona saklandı. Ekipler adeta ava çıktı. nin kaçtığı anlaşıldı...

‘Şüpheli’ avı
Kanalizasyona kaçan , izini kaybettirdi. Olay dün 'da meydana geldi. Otomobil çalarak bir kişiyi gasp etmeye çalışan iki şüpheli, polisi görünce kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamaca yaşandı. 14 yaşlarındaki E.K., araçtan inerek kanalizasyona girdi. Suç ortağı ise kaçtı. Ekipler ise tüm çıkışları abluka altına aldı. Adeta av başladı.

KAMERALI ARAMA
Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri saatlerce şüphelinin borudan çıkmasını bekledi. Olay yerine İSKİ ekipleri de giderek ellerindeki krokilere göre kanalizasyon içinde uzaktan kumandalı kamera ile arama yaptı. Boru içinde kimseye rastlanmadı. Saatler süren bekleyiş ve aramaların sonunda şüpheli E.K'nin girdiği kanalizasyonun bir başka çıkışından kaçtığı belirlendi.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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