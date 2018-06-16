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'den yalanı

Meydanlara çıktığı günden bu yana yalanları bitmek bilmeyen 'nin Cumhurbaşkanı Adayı 'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Muharrem İnce'nin meydanlarda 114 lira olarak söylediği 'nden geçişin 13,05 lira olduğu açıklandı.

Muharrem İnceden yeni yalan

'nin Cumhurbaşkanı adayı 'nin, "Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi köprüyü Özal yaptı üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 liraya geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden giderken 114 lira gelirken 114 lira toplamda 228 lira" şeklindeki sözlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.


*Yavuz Sultan Selim Köprüsü

114 LİRA DEĞİL 13 LİRA!
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde; 'nden geçiş ücretleri yer alıyor. Sitede; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçişte tek yönlü para alındığı ve 1. sınıf araçlar için geçiş ücretinin 13,05 TL olduğu açıkça görülüyor.

Muharrem İnce'nin; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişte 13.05 lira alınmasına rağmen 114 lira alındığını seçim meydanlarında söylemesi dikkat çekici bulunuyor.

Kenan Kıran

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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi 15:44
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