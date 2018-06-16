CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, "Birinci köprüyü Demirel yaptı, ikinciyi köprüyü Özal yaptı üçüncü köprüyü Erdoğan yaptı. Demirel'in yaptığı köprüden gidiş geliş 11 liraya geçiyorsun. Erdoğan'ın yaptığı köprüden giderken 114 lira gelirken 114 lira toplamda 228 lira" şeklindeki sözlerin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.



*Yavuz Sultan Selim Köprüsü

114 LİRA DEĞİL 13 LİRA!

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretleri yer alıyor. Sitede; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçişte tek yönlü para alındığı ve 1. sınıf araçlar için geçiş ücretinin 13,05 TL olduğu açıkça görülüyor.

Muharrem İnce'nin; Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçişte 13.05 lira alınmasına rağmen 114 lira alındığını seçim meydanlarında söylemesi dikkat çekici bulunuyor.

Kenan Kıran