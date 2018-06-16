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Kırgız kadın, ’nda sır oldu

Kırgız kadın, Atatürk Havalimanı’nda sır oldu
Kanada'dan aktarmalı ülkesine gitmek isteyen Kırgızistanlı Nurgiza Kulmanbetova, 11 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda sırra kadem bastı. Genç kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadına ait kredi kartından 'daki bir bankadan para çekildiğini anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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  • 16 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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