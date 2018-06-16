Kanada'dan İstanbul aktarmalı ülkesine gitmek isteyen Kırgızistanlı Nurgiza Kulmanbetova, 11 Haziran'da Atatürk Havalimanı'nda sırra kadem bastı. Genç kadının bulunması için çalışma başlatıldı. Kızlarından haber alamayan aile, genç kadına ait kredi kartından Ankara'daki bir bankadan para çekildiğini anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kırgız kadın, Atatürk Havalimanı’nda sır oldu
Etiketler: Atatürk Havalimanı , İstanbul , Ankara
- 16 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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