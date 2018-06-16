İstanbul'da her gün binlerce yolcuyu taşıyan metrobüste, taciz skandalı patlak verdi. Yargıya intikal eden olay, 1 Ocak'ta meydana geldi. Metrobüse binen 53 yaşındaki A.Ş., yolculardan C.K.'yi (17) elle taciz etti. Genç kız, tacizciden uzaklaşarak başka bir yere geçti ve sanığı izledi. Ancak A.Ş. bu kez de A.A.'yi (17) taciz etti. A.A. ve C.K. tacizciye tepki gösterdi. Taraflar arasında tartışma çıkınca ortam iyice gerildi. Metrobüste bulunan özel güvenlik görevlisi olaya müdahale etti.



İTİRAZ REDDEDİLDİ

2 genç kızın şikayeti üzerine gözaltına alınan A.Ş., 2 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Ş., hakkında açılan davada suçlamaları kabul etmedi. İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 1 Mart'ta sanıkla ilgili kararını verdi. 14 yıla kadar hapsi istenen sanığın, "Sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı" suçunun sabit olduğuna hükmeden mahkeme, sanığa toplam 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık karara itiraz etti. A.Ş.'nin İstinaf Mahkemesi'ne yaptığı itiraz reddedildi. Böylece sanık A.Ş.'ye verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşti.