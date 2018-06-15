Eller havaya

Kuyumcuyu soyan hırsızlar polisten kaçamadı. Olay 8 Haziran'da Mersin'de meydana geldi. Bir kuyumcu, 2 zanlı tarafından silahla soyuldu. Emniyet güçleri harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin Şanlıurfa'ya kaçtığını tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda soyguncuların yerlerini belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. 2 kişiyi altın, para ve silahlarla birlikte gözaltına aldı. H.D. ve R.A çaldıkları 1 kilo 250 gram altın ve 91 bin 670 lira para ile birlikte Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
SİLAHI TERS TUTTU
Öte yandan, film sahnelerini aratmayan soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde müşteri gibi dükkana gelen şahıslar, birden silahları kuyumcuya doğrultarak altın ve para istiyor. 1 dakika içinde altın ve paraları alan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlık anında hırsızlardan birinin silahı ters tutması ise dikkat çekti.
Operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
SİLAHI TERS TUTTU
Öte yandan, film sahnelerini aratmayan soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde müşteri gibi dükkana gelen şahıslar, birden silahları kuyumcuya doğrultarak altın ve para istiyor. 1 dakika içinde altın ve paraları alan şüpheliler, hızla olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlık anında hırsızlardan birinin silahı ters tutması ise dikkat çekti.
Operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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