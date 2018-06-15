Anlı şanlı tedavi

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir süre yaşadıktan sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılan eski milli basketbolcu Mehmet Şanlı'dan iyi haber geldi. Basketbol spikeri İsmail Şenol, twitter hesabından paylaştığı mesajlarla bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Şanlı'nın son durumu hakkında bilgi verdi. Yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle Nisan ayında hastaneye yatırılan eski basketbolcunun tedavisi başarıyla tamamlandı. Bu süreçte Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri Şanlı'yla yakından ilgilendi. Şanlı'nın iyi koşullarda bakım görmesi ve rehabilitasyonu için, İzmir Seferihisar'daki Kumrular Konakları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yerleştirildiğini bildirdi.
DURUMU İYİ
TBF'nin, Mehmet Şanlı'ya maaş bağlayıp özel sağlık sigortası da yaptırdığı öğrenildi. Tedavi sürecinde basketbol antrenörü olarak kendini geliştirmesi için de ayrı bir planlamanın olduğu belirtildi. İsmail Şenol'un verdiği bilgiler; "Güzel bir haber vermek istedim. Mehmet Şanlı'nın hikayesi, "havaalanında yaşayan basketbolcu" olarak ülke gündeminde yer almıştı. TBF Şanlı'ya kucak açtı." Bu duyurunun üzerine herkes TBF'ye teşekkür etti.
DURUMU İYİ
TBF'nin, Mehmet Şanlı'ya maaş bağlayıp özel sağlık sigortası da yaptırdığı öğrenildi. Tedavi sürecinde basketbol antrenörü olarak kendini geliştirmesi için de ayrı bir planlamanın olduğu belirtildi. İsmail Şenol'un verdiği bilgiler; "Güzel bir haber vermek istedim. Mehmet Şanlı'nın hikayesi, "havaalanında yaşayan basketbolcu" olarak ülke gündeminde yer almıştı. TBF Şanlı'ya kucak açtı." Bu duyurunun üzerine herkes TBF'ye teşekkür etti.
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