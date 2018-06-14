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, 74 bin lira maaşla Türkiye'de personel arıyor

Pilot yetersizliği nedeniyle 46 uçağını yere indiren Türkiye`ye pilot transferine geliyor. Gelişme `nda başta olmak üzere Türk havayolu şirketlerinde pilot açığına yol açabilir. Emirates A380 ve Boeing 777 tipi uçakların ikinci pilotuna kira yardımı ile beraber 44 bin 450 dinar(56 bin 337 TL), kaptan pilota ise 58 bin 770 dinar (74 bin 487 TL) maaş veriyor.

Yok böyle iş! Dudak uçuklatan şartlar

Emirates Havayolu, pilot ı için 22-24 Haziran 2018 tarihlerinde ve Antalya'da işe alım günleri düzenleyeceğini duyurdu. Kira yardımı istemeyene ise evin elektrik, su masraflarını da dahil çocuk sayısına göre ev tahsis ediyor. Evli çocuklu pilotlar için 4+1 villa tahsis ediyorlar. Emirates ayrıca, pilot adaylarının eşlerine de, sunumlara katılma ve Dubai'deki yaşam, çocukların okula gitmesi ve bir ailenin yaşam tarzı ile ilgili diğer konularda bilgi almaya davet etti.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 13:03
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