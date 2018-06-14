Emirates Havayolu, pilot işe alımı için 22-24 Haziran 2018 tarihlerinde İstanbul ve Antalya'da işe alım günleri düzenleyeceğini duyurdu. Kira yardımı istemeyene ise evin elektrik, su masraflarını da dahil çocuk sayısına göre ev tahsis ediyor. Evli çocuklu pilotlar için 4+1 villa tahsis ediyorlar. Emirates ayrıca, pilot adaylarının eşlerine de, sunumlara katılma ve Dubai'deki yaşam, çocukların okula gitmesi ve bir ailenin yaşam tarzı ile ilgili diğer konularda bilgi almaya davet etti.
Emirates Havayolları, 74 bin lira maaşla Türkiye'de personel arıyor
Pilot yetersizliği nedeniyle 46 uçağını yere indiren Emirates Havayolları Türkiye`ye pilot transferine geliyor. Gelişme Türk Hava Yolları`nda başta olmak üzere Türk havayolu şirketlerinde pilot açığına yol açabilir. Emirates A380 ve Boeing 777 tipi uçakların ikinci pilotuna kira yardımı ile beraber 44 bin 450 dinar(56 bin 337 TL), kaptan pilota ise 58 bin 770 dinar (74 bin 487 TL) maaş veriyor.
Etiketler: Emirates Havayolları , Türk Hava Yolları , işe alım , İstanbul
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