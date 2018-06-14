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lerinde ittifakların oy oranları nasıl hesaplanacak? İşte 24 Haziran 2018 seçim öncesi bilinmesi gerekenler

Türkiye tarihinde ilk kez seçimlerinde uygulanacak olan ittifak modeli vatandaşın aklında bazı soruları da beraberinde getirdi. Seçmen 24 Haziran seçimlerinde ittifak oy oranı nasıl hesaplanacak? Seçimlerde kazanan milletvekillerinin sayısı nasıl hesaplanacak? 24 Haziran'da oy oranları nasıl hesaplanacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte 24 Haziran seçimlerinde uygulanacak model...

Önce oylar sayılacak, sonra milletvekillikleri dağıtılacak

Milletvekili sayısının belirlenmesinin öncesinde oyların sayımı aşaması var. Oyların sayımı aşamasında ilk adım her bir sandıktaki oy tasnifi. Sonrasında da ilçe ve il kurullarında da yapılacaklar var. İlçe seçim kurullarında ittifak partilerinin, ittifakın ortak oylarından aldığı paylar, il ndaki aşamada ise yurt dışı oylardan her bir partiye gelen pay ilave edilecek.

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  • 14 Haziran 2018, Perşembe 13:42
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