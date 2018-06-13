Tez zamanda tezveren alim

İstanbul'un birçok yerinde kabirleri bulunan "Tezveren Dede" ya da "Tezveren Baba" türbeleri, halkın çeşitli dileklerinin gerçekleşmesi için çok sık gittikleri ziyaret yerleridir. Ziyaretçilerin "Dileğim tez zamanda kabul olsun" şeklinde kullandıkları cümleler, o türbede kabri bulunan, manevi sultanın kimliğinin önüne geçmiş halidir. Araştırmalara göre, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde 4 "Tezveren Dede", ya da "Tezveren Baba" türbesi vardır. Bursa'daki Tezveren Baba, şehrin en çok ziyaret edilen türbelerinin başında gelmektedir. Diğer bir Tezveren Ahmed Dede ise Manisa'da bulunmaktadır...
LANGALI TEZVEREN DEDE
Kabrinin Kumkapı'da olduğu söylenen ve "Tezveren Dede"nin asıl adı Mahmud'dur. Tezveren Dede, Ferhad Paşa Şeyhi olarak bilinen Şeyh Ramazan Halveti Efendi'nin halifesidir. Ferhad Paşa, Şeyh Mahmud efendinin padişahın damadı olacağını rüyasında gördüğünü anlatır. Ve bu durum doğru çıkar. Şeyh Mahmud efendi ise mescidi yaptırmıştır. Mescid, yanlışlıkla Şeyh Ferhad adıyla anılmıştır.
ÇEMBERLİTAŞLI TEZVEREN DEDE
Türbe, Divanyolu Caddesi üzerindeki Sultan II. Mahmud Türbesi'nin yanındaki Basın Müzesi binasının bitişiğindedir. Tezveren Dede'nin kimliği hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Kimisi Fatih Sultan Mehmet'in ordusundaki erenlerden biri olduğunu düşünürken, kimisi de adının Ali olduğunu söyler. Tezveren Dede, Çemberlitaş'taki Atik Ali Camii'nde vaazlar verirmiş ve bu vaazı dinleyenler huzurlu olurlarmış. Huzurlu olan kişilere "Tezveren Dede'nin sohbetinden mi geliyorsun?" gibi sözler söylenirmi
PAŞABAHÇELİ TEZVEREN DEDE
Tezren Dede'nin kabri, Paşabahçe Cam Fabrikası'nın girişinde bulunmaktadır. Bazı söylentilere göre Beykoz'da türbesi bulunan Hazreti Yuşa'nın silah arkadaşıdır. Başka bir söylentiye göre de, İstanbul'un kurtuluşuna katılan erenlerden biri olduğu söylenir. Kabrinin etrafı çevrili olup içinde serpuşlu bir mezar taşı yer almaktadır.
DOLAPDERELİ TEZVEREN BABA
Bu büyük Allah dostu Tezveren Baba türbesi de, Kasımpaşa'ya bağlı Dolapdere semtindedir. Rivayete göre Tezveren Baba'nın ayakları yokmuş. Takunyalarını eline takıp öylece dolaşırmış. Anlatılana göre, bu takunyaların tıkırtıları duyulurmuş.
YARIN: BABAZADE SULTAN
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 24
LANGALI TEZVEREN DEDE
Kabrinin Kumkapı'da olduğu söylenen ve "Tezveren Dede"nin asıl adı Mahmud'dur. Tezveren Dede, Ferhad Paşa Şeyhi olarak bilinen Şeyh Ramazan Halveti Efendi'nin halifesidir. Ferhad Paşa, Şeyh Mahmud efendinin padişahın damadı olacağını rüyasında gördüğünü anlatır. Ve bu durum doğru çıkar. Şeyh Mahmud efendi ise mescidi yaptırmıştır. Mescid, yanlışlıkla Şeyh Ferhad adıyla anılmıştır.
ÇEMBERLİTAŞLI TEZVEREN DEDE
Türbe, Divanyolu Caddesi üzerindeki Sultan II. Mahmud Türbesi'nin yanındaki Basın Müzesi binasının bitişiğindedir. Tezveren Dede'nin kimliği hakkında birçok rivayet bulunmaktadır. Kimisi Fatih Sultan Mehmet'in ordusundaki erenlerden biri olduğunu düşünürken, kimisi de adının Ali olduğunu söyler. Tezveren Dede, Çemberlitaş'taki Atik Ali Camii'nde vaazlar verirmiş ve bu vaazı dinleyenler huzurlu olurlarmış. Huzurlu olan kişilere "Tezveren Dede'nin sohbetinden mi geliyorsun?" gibi sözler söylenirmi
PAŞABAHÇELİ TEZVEREN DEDE
Tezren Dede'nin kabri, Paşabahçe Cam Fabrikası'nın girişinde bulunmaktadır. Bazı söylentilere göre Beykoz'da türbesi bulunan Hazreti Yuşa'nın silah arkadaşıdır. Başka bir söylentiye göre de, İstanbul'un kurtuluşuna katılan erenlerden biri olduğu söylenir. Kabrinin etrafı çevrili olup içinde serpuşlu bir mezar taşı yer almaktadır.
DOLAPDERELİ TEZVEREN BABA
Bu büyük Allah dostu Tezveren Baba türbesi de, Kasımpaşa'ya bağlı Dolapdere semtindedir. Rivayete göre Tezveren Baba'nın ayakları yokmuş. Takunyalarını eline takıp öylece dolaşırmış. Anlatılana göre, bu takunyaların tıkırtıları duyulurmuş.
YARIN: BABAZADE SULTAN
MEVLÜT YÜKSEL / İSTANBUL'UN MANEVİ SULTANLARI 24
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