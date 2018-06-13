Kitap'büs'

Kocaköy'de kaderine terk edilen bir otobüs, dizayn edilerek çocuklar içinTamirin ardından boyanan otobüs, ilçedeki yüzlerce çocuğu sevindirdi. 7. sınıf öğrencisi, otobüs kütüphane ile kitaplara çok rahat ulaştıklarını söyledi. Büyüyünce avukat olmak istediğini dile getirdi.