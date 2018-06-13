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Kitap'büs'

Kitapbüs
Diyarbakır Kocaköy'de kaderine terk edilen bir otobüs, dizayn edilerek çocuklar için kütüphane haline getirildi. Tamirin ardından boyanan otobüs, ilçedeki yüzlerce çocuğu sevindirdi. 7. sınıf öğrencisi Elif Kaya, otobüs kütüphane ile kitaplara çok rahat ulaştıklarını söyledi. Büyüyünce avukat olmak istediğini dile getirdi.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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