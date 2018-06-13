Diyarbakır Kocaköy'de kaderine terk edilen bir otobüs, dizayn edilerek çocuklar için kütüphane haline getirildi. Tamirin ardından boyanan otobüs, ilçedeki yüzlerce çocuğu sevindirdi. 7. sınıf öğrencisi Elif Kaya, otobüs kütüphane ile kitaplara çok rahat ulaştıklarını söyledi. Büyüyünce avukat olmak istediğini dile getirdi.
Kitap'büs'
Etiketler: Diyarbakır
- 13 Haziran 2018, Çarşamba
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.