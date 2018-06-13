Ivanka Çin’i karıştırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka'nın paylaştığı "Bir şeyin yapılamayacağını söyleyenler, o şeyi yapanlara mani olmamalı - Çin Atasözü" mesajı Çin'de sosyal medyayı salladı. Weibo kullanıcıları Ivanka'nın hangi atasözüne gönderme yaptığı konusunda anlaşmazlığa düştü. Çünkü Çin'de bu manaya gelen bir atasözü bulunmuyordu. Çinli kullanıcılar Ivanka'nın bunu uydurduğunu yazarak kendisiyle alay etti.
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da çalışan kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in 2017 yılı kazançları açıklandı. Washington Post gazetesinin yayınladığı verilere göre çiftin 2017 kazançları en az 82 milyon dolar olarak belirtildi. Babasının otellerindeki hisselerinden 3.9 milyon dolar, kişisel markasından ise 5 milyon dolar gelir elde eden Ivanka'nın babasının başkanlık imajı sayesinde gelirlerini artırdığı iddia edildi.
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da çalışan kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in 2017 yılı kazançları açıklandı. Washington Post gazetesinin yayınladığı verilere göre çiftin 2017 kazançları en az 82 milyon dolar olarak belirtildi. Babasının otellerindeki hisselerinden 3.9 milyon dolar, kişisel markasından ise 5 milyon dolar gelir elde eden Ivanka'nın babasının başkanlık imajı sayesinde gelirlerini artırdığı iddia edildi.
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