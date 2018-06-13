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Ivanka ’i karıştırdı

Ivanka Çin’i karıştırdı
ABD Başkanı 'ın kızı Ivanka'nın paylaştığı "Bir şeyin yapılamayacağını söyleyenler, o şeyi yapanlara mani olmamalı - Atasözü" mesajı Çin'de sosyal medyayı salladı. Weibo kullanıcıları Ivanka'nın hangi atasözüne gönderme yaptığı konusunda anlaşmazlığa düştü. Çünkü Çin'de bu manaya gelen bir atasözü bulunmuyordu. Çinli kullanıcılar Ivanka'nın bunu uydurduğunu yazarak kendisiyle alay etti.


Bu arada Başkanı Donald Trump'ın 'da çalışan kızı ve eşi 'in 2017 yılı kazançları açıklandı. gazetesinin yayınladığı verilere göre çiftin 2017 kazançları en az 82 milyon dolar olarak belirtildi. Babasının otellerindeki hisselerinden 3.9 milyon dolar, kişisel markasından ise 5 milyon dolar gelir elde eden Ivanka'nın babasının başkanlık imajı sayesinde gelirlerini artırdığı iddia edildi.
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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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