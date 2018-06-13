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'da giriş-çıkışlar tutuldu!

’un 39 ilçesinde bin 800 personelin katılımıyla -18 operasyonu yapıldı.

İstanbulda giriş-çıkışlar tutuldu!

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda düzenlenen operasyona, tüm ilçe emniyet müdürlükleri ile şube müdürlüklerine bağlı bin 800 polis katıldı.

Havacılık Şube Müdürlüğüne ait polis helikopteri, Deniz Şube Müdürlüğüne ait polis botları ve dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyon çerçevesinde, havalimanları, vapur iskeleleri, halkın yoğun bulunduğu caddeler ve meydanlar ile suç oranının yüksek olduğu semtlerle umuma açık mekanların da aralarında bulunduğu noktalarda uygulamalar yapıldı.

Polis ekipleri, şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yaparken, umuma açık mekanlar ve iş yerleriyle araçlarda da aramalar gerçekleştirildi.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba 17:30
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