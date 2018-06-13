Gaza bastık

Tarihi açılış, Eskişehir'deki tesislerde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev'in yanı sıra projeyle ilgili üç ülkenin lideri katıldı.
Erdoğan, "TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. Aynı zamanda devreye alacağımız yeni projelerin de müjdecisidir" açıklamasını yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP'ın yüzyılın en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. "Kardeşliğe yapılan yatırımdır" dedi.
Erdoğan, "TANAP, ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. Aynı zamanda devreye alacağımız yeni projelerin de müjdecisidir" açıklamasını yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP'ın yüzyılın en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. "Kardeşliğe yapılan yatırımdır" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.