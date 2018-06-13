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Gaza bastık

Enerjinin yeni  , tamamlandı. HazarDenızi’nden çıkarılan Azeri gazı, 1850 kilometre yol kat ederek üzerinden Avrupa’ya akmaya başladı

Gaza bastık
Tarihi açılış, 'deki tesislerde yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve lideri Aliyev'in yanı sıra projeyle ilgili üç ülkenin lideri katıldı.


Erdoğan, ", ortak vizyonumuzun en son meyvesidir. Aynı zamanda devreye alacağımız yeni projelerin de müjdecisidir" açıklamasını yaptı.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, TANAP'ın yüzyılın en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. "Kardeşliğe yapılan yatırımdır" dedi.

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  • 13 Haziran 2018, Çarşamba
  • Gazete
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